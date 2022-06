Raconte-moi Bourges au piano Bourges, 2 juillet 2022, Bourges.

Raconte-moi Bourges au piano Bourges

2022-07-02 20:30:00 – 2022-08-27

Bourges 18000

Au théâtre Saint Bonnet tous les jeudis et samedis en juillet et août, Franck Ciup raconte Bourges sur des textes de Sand, Stendhal, Liszt et joue en écho des musiques célèbres de films, de chansons et grands airs classiques.

Raconte moi Bourge au piano

+33 6 71 00 70 86

Au théâtre Saint Bonnet tous les jeudis et samedis en juillet et août, Franck Ciup raconte Bourges sur des textes de Sand, Stendhal, Liszt et joue en écho des musiques célèbres de films, de chansons et grands airs classiques.

Théâtre Saint Bonnet

Bourges

dernière mise à jour : 2022-06-04 par