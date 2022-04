Raconte-moi à la ferme Ferme pédagogique du parc de Figuerolles Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Raconte-moi à la ferme Ferme pédagogique du parc de Figuerolles, 15 avril 2022, Martigues. Raconte-moi à la ferme

du vendredi 15 avril au vendredi 22 avril à Ferme pédagogique du parc de Figuerolles

Localiser ———

Sur réservation au 04 42 49 03 00

Pendant les vacances, la ferme pédagogique propose des ateliers et animations pour le plaisir des petits et des grands. Ferme pédagogique du parc de Figuerolles 13500 Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T10:00:00 2022-04-15T10:30:00;2022-04-22T10:00:00 2022-04-22T10:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Ferme pédagogique du parc de Figuerolles Adresse 13500 Martigues Ville Martigues lieuville Ferme pédagogique du parc de Figuerolles Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Ferme pédagogique du parc de Figuerolles Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

Raconte-moi à la ferme Ferme pédagogique du parc de Figuerolles 2022-04-15 was last modified: by Raconte-moi à la ferme Ferme pédagogique du parc de Figuerolles Ferme pédagogique du parc de Figuerolles 15 avril 2022 Ferme pédagogique du parc de Figuerolles Martigues Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône