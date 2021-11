Racontars Arctiques Espace Bonnefoy, 21 janvier 2022, Toulouse.

Théâtre ——- **Eddy Letexier** **D’après _La Vierge froide et autres racontars_ de Jørn Riel** De son long séjour en Arctique, Jørn Riel, écrivain baroudeur et conteur malicieux, a rapporté des anecdotes, des récits, des racontars. En un mot, des histoires d’hommes seuls sur une terre glacée où le soleil, l’hiver, se couche très tôt. Ces chasseurs ont d’étranges faiblesses, des tendresses insoupçonnées, des pudeurs rougissantes et des rêves d’enfants. Ces nouvelles de l’Arctique ont la rudesse et la beauté du climat qui les suscite. Souvent râpeuses, toujours viriles, parfois brutales, saupoudrées de magie et de mystère, elles nous racontent un monde où la littérature ne se lit pas mais se dit, où l’épopée se confond avec le quotidien, où la parole a encore le pouvoir d’abolir le présent et de faire naître les légendes. Eddy Letexier a choisi trois racontars, tous extraits de _La Vierge froide et autres racontars_, trois histoires différentes et complémentaires, « une glissade d’une heure quinze, un aller direct, sans escale, pour la banquise ». **Conception & interprétation** Eddy Letexier **Lumière** Paul Boggio **Costumes** Nathalie Trouvé **Production** ThéâtredelaCité – CDN Toulouse Occitanie _La Vierge froide et autres racontars_ est édité chez Gaïa Édition **Séance scolaire** ven. 21 jan. – 10h30, dès 10 ans

