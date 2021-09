Valserhône Médiathèque Louis Miraillet Ain, Valserhône Racontage multilingue – Médiathèque de Valserhône Médiathèque Louis Miraillet Valserhône Catégories d’évènement: Ain

Médiathèque Louis Miraillet, le dimanche 19 septembre à 10:00

Des contes, des chansons, des comptines dans plusieurs langues… Venez partager et participer à ce moment d’échange pluriculturel ! À 10h –Tout public –Secteur Jeunesse. Médiathèque Louis Miraillet Place Charles de Gaulle – BELLEGARDE 01200 VALSERHONE Valserhône Bellegarde-sur-Valserine Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T10:45:00

