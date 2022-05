RACOMPTINES UN CORPS HAUT EN COULEURS – MEDIATHEQUE DU SANDETTIE, 21 mai 2022, .

RACOMPTINES UN CORPS HAUT EN COULEURS – MEDIATHEQUE DU SANDETTIE

2022-05-21 – 2022-05-21

Un corps haut en couleurs Des histoires, des comptines et des jeux de doigts pour les 0-4 ans. nLes parties et les fonctions du corps mais aussi les couleurs seront les thèmes des Racomptines de ce mois-ci ! Samedi 21 mai, à 10h30 et à 11h15 n0-4 ans Gratuit, sur réservatio nRéservation par téléphone au 03.21.10.12.70

