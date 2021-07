Martigues Médiathèque Louis Aragon Bouches-du-Rhône, Martigues Racomptines d’été Médiathèque Louis Aragon Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Les **mardis matins du mois d’août**, la médiathèque vous propose des séances d’une demi-heure pour les tout-petits(0 – 3 ans). Petites histoires mais aussi comptines, chansons et autres surprises seront au rendez-vous. Les enfants doivent être accompagnés par un adulte.

Sur inscription, enfants entre 0 et 3 ans, jauge de 10 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-03T10:30:00 2021-08-03T11:00:00;2021-08-10T10:30:00 2021-08-10T11:00:00;2021-08-17T10:30:00 2021-08-17T11:00:00;2021-08-24T10:30:00 2021-08-24T11:00:00

