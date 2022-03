RACLETTE PARTY Bussang Bussang Catégories d’évènement: Bussang

RACLETTE PARTY Bussang, 19 mars 2022, Bussang. Casino de Bussang 9 allée du Casino

2022-03-19

Bussang Vosges Bussang 15 EUR La Société des Fêtes de Bussang organise une soirée “raclette party”.

Le repas dansant sera animé par l’orchestre Famylium.

Réservation obligatoire par téléphone avant le 12 mars 2022. +33 6 89 31 21 14

