Raclette party au Trait d’Union Vézac, mercredi 20 mars 2024.

Raclette party au Trait d’Union Vézac Dordogne

3ème édition de la RACLETTE PARTY du Tdu !

Formule à 25€

* Raclette nature / truffée / ail des ours et/ou poivre de @Chezpierro à Sarlat (250g/pers)

* Charcuteries régionales

* Pommes de terre et salade à volonté

* Sorbet & digestif maison

Alors, travailles ton planté de bâton et viens déguster du bon fromton au Trait d’Union 25 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 19:00:00

fin : 2024-03-20

Trait d’Union

Vézac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine info.letraitdunion@yahoo.com

L’événement Raclette party au Trait d’Union Vézac a été mis à jour le 2024-03-05 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir