“Raclette Party” au Bistro’Larris La Neuville-aux-Larris

Venez partager un moment de convivialité au Bistro'Larris, le mercredi 10 novembre 2021 dès 18h00 ! Au programme de la soirée :

– “Happy Hour” sur leur sélection de bières locales de 18h00 à 19h00

– “Raclette Party” dès 20h00 : fromage en 1/2 meule à fondre (raclette ou morbier), charcuterie, pommes de terre et salade – salade de fruits frais/brioche feuilletée *** Réservation avant le 7 novembre / Pass sanitaire obligatoire *** contact@bistrolarris.com La Neuville-aux-Larris

