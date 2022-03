Racisme et jeu vidéo Médiathèque Marguerite Duras Paris Catégories d’évènement: île de France

Conférence par Mehdi Derfoufi, auteur de “Racisme et jeu vidéo” dans lequel il analyse les rapports de force qui structurent l’industrie du jeu vidéo pour montrer comment le racisme peut se nicher de façon insidieuse dans les scénarios de certains jeux mais aussi la façon dont les représentations racistes sont véhiculées par les personnages et les univers vidéoludiques. Racisme et jeu vidéo Cette intervention portera à la fois sur les enjeux sociaux, culturels et politiques du racisme dans le jeu vidéo à travers une analyse des représentations vidéoludiques, et sur les réponses et alternatives pensées par des communautés de joueurs et joueuses, des studios, des créateurs et créatrices de jeux. Il s’agira ainsi de mettre en valeur la richesse et le dynamisme d’une culture qui sera peut-être au 21è siècle ce que le cinéma a été au 20è siècle. Mehdi Derfoufi est Maître de Conférences en études culturelles à l’Université de Paris 8. Il a récemment publié Racisme et jeu vidéo, Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, 2021. Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet Paris 75020

