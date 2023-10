Cet évènement est passé Racisme, discriminations. Comprendre pour agir. Centre Paris Anim’ Mathis Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Racisme, discriminations. Comprendre pour agir. Centre Paris Anim’ Mathis Paris, 11 octobre 2023, Paris. Du mercredi 11 octobre 2023 au lundi 23 octobre 2023 :

.Tout public. gratuit

Exposition en 9 panneaux pour faire comprendre ce qu’est le racisme, la discrimination et comment on passe du préjugé à la discrimination Comprendre que le racisme est un délit puni par la loi. Comment agir lorsque l’on est témoin ou victime d’actes racistes ou discriminatoires. Centre Paris Anim’ Mathis 15 rue Mathis 75019 Paris Contact :

© mrap Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Mathis Adresse 15 rue Mathis Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Centre Paris Anim' Mathis Paris latitude longitude 48.8907389942979,2.37506196944744

Centre Paris Anim' Mathis Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/