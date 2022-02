Racisme anti rom lieu d’Europe strasbourg, 15 mars 2022, Strasbourg.

du mardi 15 mars au vendredi 15 avril à lieu d’Europe strasbourg

Créée en 1927, La Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme est l’une des plus anciennes associations antiracistes dans le monde. Sa section du Bas-Rhin mène depuis 50 ans des actions militantes, pédagogiques et juridiques pour promouvoir et défendre les valeurs fondatrices de la République et lutter contre le racisme, l’antisémitisme et toutes les formes de discriminations qui minent nos sociétés. Ce combat, elle l’incarne en intervenant auprès des pouvoirs publics, en alertant l’opinion et les médias, en apportant aide et soutien aux victimes, en participant à l’éducation citoyenne de la jeunesse. En faisant vivre ces idéaux tout en soutenant les initiatives qui favorisent le dialogue et portent les valeurs de solidarité, d’égalité, d’ouverture, de justice sociale et de respect de l’autre. Avec pour horizon l’égalité des droits entre les êtres humains, le rapprochement des peuples, le respect et la promotion de la laïcité. La Licra Bas-Rhin est convaincue que la culture et l’éducation participent à l’accomplissement de l’être humain, à l’émancipation de sa condition et à l’expression des libertés auxquelles elle est profondément attachée. Sensible au thème du Festival Arsmondo 2022 proposé par l’Opéra du Rhin, elle est heureuse de prendre part aux manifestations liées à ses missions et de promouvoir ainsi l’accès à la connaissance et la culture pour lutter contre les préjugés. Les Tsiganes et Roms comptent parmi les populations les plus discriminées d’Europe. Une de celles, qui plus est, dont la culture, largement méconnue, est souvent présentée de façon caricaturale. Le récit de leur histoire est lui-même largement absent de nos manuels alors que ces communautés ont pleinement fait partie du destin européen. Ainsi en va-t-il de la reconnaissance du génocide des tsiganes par les nazis. Tardive, aujourd’hui actée, elle souffre encore d’une étude restée très lacunaire dans les travaux des historiens. En invitant artistes, chercheurs, auteurs tsiganes la LICRA Bas-Rhin souhaite contribuer à faire connaître l’étendue et l’apport des cultures tsiganes de l’Europe de l’Est à l’Espagne et en Alsace.

entrée libre

lieu d’Europe strasbourg 8 rue boecklin 67000 Strasbourg Strasbourg Quartier des XV Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

