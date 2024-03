Racing Esports Live Show 2024 Obernai, mercredi 13 mars 2024.

Le Racing Esports Live Show revient au Hager Forum pour une 2ème édition !

Au programme :

13h30-18h testez les dernières tendances gaming en accès libre Just dance, FIFA, jeux d’arcades, rétrogaming, réalité virtuelle et augmentée, simulation de vol en parapente, etc…

14h30-16h rencontrez les joueurs eSports et les joueurs professionnels du Racing autour d’une séance de dédicaces

15h-17h30 participez aux conférences (santé et gaming), shows Just dance et de cosplay, ainsi qu’à plusieurs matchs de démonstration de l’équipe eSports RCSA en direct sur scène

18h-20h découvrez les coulisses d’un match officiel de eLigue 1 RCSA eSports vs LOSC eSports en live en présence des 2 équipes

Et bien plus encore ateliers de maquillage, de photos ainsi que des foodtrucks pour la restauration et d’autres surprises vous attendent toute la journée !

Cet événement est uniquement accessible pour les personnes munies d’un billet officiel RCSA BILLETERIE ICI.

L’intégralité de l’argent récolté via la billetterie sera reversé à l’association Femmes de Foot.

Des places de parking vous seront réservées en dehors du site de production Hager Group au 2 rue de l’Innovation (sortie Z.I. Obernai en venant de Strasbourg).

Une navette assurera ensuite la liaison en continu de 10h à 21h entre le parking et le Forum (passage toutes les 15 min). Si possible, privilégiez le covoiturage ! EUR.

132 Boulevard de l'Europe

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est

