RACINES : portes ouvertes à ART PLUS 3,rue de la Liberté à St-Jean de Braye (ancienne école Courtil-Loison) Saint-Jean-de-Braye Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Jean-de-Braye

RACINES : portes ouvertes à ART PLUS 3,rue de la Liberté à St-Jean de Braye (ancienne école Courtil-Loison), 26 février 2022, Saint-Jean-de-Braye. RACINES : portes ouvertes à ART PLUS

du samedi 26 février au dimanche 27 février à 3, rue de la Liberté à St-Jean de Braye (ancienne école Courtil-Loison)

EXPOSITION RACINES —————— ### SCULPTURES, DESSIN, PEINTURE * Venez nous rencontrer dans nos ateliers rue de la Liberté à St-Jean de Braye et découvrir les créations de nos adhérents sur le thème de “Racines”. * Une variété de styles et de techniques est enseignée au sein des ateliers d’expression plastiques : sculpture (de nombreuses techniques), peinture et dessin pour es enfants et les adultes. * **[https://artplus.blog4ever.com](https://artplus.blog4ever.com)**

Entrée libre

Une expo des adhérents dans les ateliers d’Art Plus à St-Jean de Braye 3,rue de la Liberté à St-Jean de Braye (ancienne école Courtil-Loison) 3 rue de la liberté 45800 Saint-Jean-de-Braye Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T15:00:00 2022-02-26T18:00:00;2022-02-27T15:00:00 2022-02-27T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Saint-Jean-de-Braye Autres Lieu 3,rue de la Liberté à St-Jean de Braye (ancienne école Courtil-Loison) Adresse 3 rue de la liberté 45800 Ville Saint-Jean-de-Braye lieuville 3,rue de la Liberté à St-Jean de Braye (ancienne école Courtil-Loison) Saint-Jean-de-Braye Departement Loiret

3,rue de la Liberté à St-Jean de Braye (ancienne école Courtil-Loison) Saint-Jean-de-Braye Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-de-braye/

RACINES : portes ouvertes à ART PLUS 3,rue de la Liberté à St-Jean de Braye (ancienne école Courtil-Loison) 2022-02-26 was last modified: by RACINES : portes ouvertes à ART PLUS 3,rue de la Liberté à St-Jean de Braye (ancienne école Courtil-Loison) 3,rue de la Liberté à St-Jean de Braye (ancienne école Courtil-Loison) 26 février 2022 3 rue de la Liberté à St-Jean de Braye (ancienne école Courtil-Loison) Saint-Jean-de-Braye Saint-Jean-de-Braye

Saint-Jean-de-Braye Loiret