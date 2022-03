Racines Le Creusot Le Creusot Catégories d’évènement: Le Creusot

Le Creusot Saône-et-Loire EUR 6 8 Spectacle jeunesse.

Racines invite les spectateurs dans la tête d’un très jeune enfant encore incapable de parler. Un enfant entouré de paroles mais qui ne parle pas. Un enfant qui se demande pourquoi, de jour en jour, son parent semble s’éloigner de lui. Seul dans une forêt d’émotions où il doit se repérer entre des moments de fusion et un sentiment d’abandon. billetterie@larcscenenationale.fr +33 3 85 55 13 11 Spectacle jeunesse.

