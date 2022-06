Racines et ailes de lumière Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement Catégories d’évènement: 13007

Marseille 7e Arrondissement 13007 Une exposition présentant les œuvres de Jean-Luc Boun et Marie-Céline Audigane.



Vernissage dimanche 19 juin à 18h, en présence des artistes.



Les artistes Boun et MCA seront présents au vernissage le 19 juin. Ils créeront une œuvre pour le concert d’Hymnis le dimanche 26 juin, et feront une performance lors de la soirée de clôture le 28 août… à vos agendas !



