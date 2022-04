RACINES DE L’ANJOU Angers Angers Catégories d’évènement: Angers

Maine-et-Loire

RACINES DE L’ANJOU Angers, 25 avril 2022, Angers. RACINES DE L’ANJOU Hôtel du Département 48b, Boulevard Foch Angers

2022-04-25 – 2022-04-25 Hôtel du Département 48b, Boulevard Foch

Angers Maine-et-Loire L’exposition Racines de l’Anjou s’articule autour de trois axes :

Au centre de l’exposition, une frise chronologique immersive permet de se repérer dans le temps et d’observer les grandes évolutions végétales au cours des différentes périodes géologiques.

6 modules présentent les cinq périodes géologiques pour lesquelles des plantes fossiles ont été retrouvées en Anjou.

Des livrets jeu sont également disponibles pour les enfants à partir de 6 ans. +33 2 41 81 49 49 https://www.maine-et-loire.fr/ L’exposition Racines de l’Anjou s’articule autour de trois axes :

Au centre de l’exposition, une frise chronologique immersive permet de se repérer dans le temps et d’observer les grandes évolutions végétales au cours des différentes périodes géologiques.

6 modules présentent les cinq périodes géologiques pour lesquelles des plantes fossiles ont été retrouvées en Anjou.

Des livrets jeu sont également disponibles pour les enfants à partir de 6 ans. Hôtel du Département 48b, Boulevard Foch Angers

dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Catégories d’évènement: Angers, Maine-et-Loire Autres Lieu Angers Adresse Hôtel du Département 48b, Boulevard Foch Ville Angers lieuville Hôtel du Département 48b, Boulevard Foch Angers Departement Maine-et-Loire

Angers Angers Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angers/

RACINES DE L’ANJOU Angers 2022-04-25 was last modified: by RACINES DE L’ANJOU Angers Angers 25 avril 2022 angers maine-et-loire

Angers Maine-et-Loire