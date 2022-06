Racines – Concert du Condor Arles, 2 juillet 2022, Arles.

Racines – Concert du Condor Théâtre Antique Rue De la Calade Arles

2022-07-02 – 2022-07-02 Théâtre Antique Rue De la Calade

Arles 13200

27 Sous l’impulsion de son leader le charismatique Jean-François Gérold (ambassadeur du galoubet tambourin), le Condor propose une musique universelle.



Ce prodige de l’instrument provençal s’est approprié son art pour créer la musique du cœur: sur un fond d’héritage provençal, les rythmes modernes sont adoucis par des influences traditionnelles régionales et mondiales. . Les thèmes Provençaux et Celtes sont au cœur de leur répertoire.



Depuis sa création Le Condor a donné des concerts en Europe et en Amérique (Allemagne, Pologne, Portugal, Espagne, Suisse et Québec) et de nombreux artistes internationaux ont croisé sa route : Fabienne Thibeault, Charles Aznavour, Hugues Aufray, Guy Marchand, Michelle Torr ,Carlos Nuñez, I Muvrini, Tri Yann… Il s’inscrit aussi dans la tradition séculaire en participant à de grandes fêtes médiévales telles que celles d’Andilly (Haute Savoie) et de Castro Marim (Algrave, Portugal). L’originalité de cette formation lui permet de se positionner dans le registre World music. Le succès du Condor dans le monde entier est croissant. Le Condor n’a pas fini de surprendre son public international

Le Condor vous propose pour la première fois au théâtre Antique d’Arles, un concert acoustique avec une cinquantaine d’artistes (musiciens et danseurs).

