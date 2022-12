RACINE – THÉÂTRE Albas, 5 février 2023, Albas Albas.

RACINE – THÉÂTRE

HUMANI THÉÂTRE (34) – Dans le cadre de la programmation de l’Espace Culturel des Corbières

Durée : 1 H

Tout public

DISTRIBUTION : Avec Laure Descamps et Titouan Billon / Musiques Titouan Billon / Texte : Anne Contensou / Mise en scène : Marine Arnault et Fabien Bergès

Jeanne est collégienne. A part à sa copine Isa, elle parle peu et cultive sa différence avec les jeunes gens de son âge. Mal dans sa peau, elle est en rupture avec le monde des adultes qu’elle découvre. En elle, bouillonne une colère sourde contre ses professeurs qui veulent la faire sortir de sa coquille, contre sa famille dont elle croit subir l’héritage comme une malédiction. Elle ne rêve que d’une chose : partir loin d’ici. Et pourtant, une découverte inattendue va bouleverser son existence…

Sous forme de récit traversant les époques et les personnages, ponctuée des chants vibrants et telluriques de Titouan Billon (Barrut), la pièce embrasse la question des origines, familiales, culturelles et sociales, le besoin et les difficultés à s’en émanciper et/ou à les accepter.

Les + : Venez éplucher VOTRE légume avant le spectacle et déguster une soupe tous ensemble après la représentation

