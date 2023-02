La forme, l’embauchoir Racine Ouvrière, 1 avril 2023, La Ferté-Milon.

La forme, l’embauchoir 1 et 2 avril Racine Ouvrière

Formes et embauchoirs : A quoi servent ils ? Comment sont-ils fabriqués ?

Racine Ouvrière 4 avenue de Verdun 02460 La Ferté Milon La Ferté-Milon 02460 Aisne Hauts-de-France

Samedi 1er et dimanche 2 avril de 10H à 18H.

Hervé Brunelle vous recevra dans un atelier 4, avenue de Verdun à La Ferté Milon (02460) afin de vous faire découvrir la forme et l’embauchoir, leur utilité et leur fabrication. Ces accessoires indispensables à la fabrication et au maintien des chaussures sont souvent méconnus. Vous pourrez assister à des démonstrations, la découverte des gestes professionnels et manuels d’un métier rare, sur place dans un atelier vivant. Visite de l’atelier accessible à toutes et à tous.



