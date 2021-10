La Ferté-Milon La Ferté-Milon Aisne, La Ferté-Milon Racine et la Fontaine sur scène La Ferté-Milon La Ferté-Milon Catégories d’évènement: Aisne

La Ferté-Milon Aisne La Ferté-Milon 0 0 La saison théâtrale se prolonge à la Ferté-Milon sur les bords de l’Ourcq ! Racine et La Fontaine, les deux cousins achèvent leurs vacances communes au musée Jean-Racine. Ils ont invité Rémi Delieutraz, un acteur de la capitale qui joue Racine en solo, pour une représentation de Phèdre et la lecture d’un texte écrit pour honorer les deux poètes dans la maison d’enfance de Racine. Samedi 23 octobre, à 20h30 : Phèdre (en solo), de Jean Racine, (durée : 1h20 mn). Mise en scène et interprétation par Rémi Delieutraz. Entrée libre – Réservation conseillée, pour cause de jauge. Mail : jeanracineetsonterroir@laposte.net – tél. 07 56 87 56 26 (répondeur) Passe sanitaire et masque obligatoires.

