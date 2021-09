Mouscardès Mouscardès Landes, Mouscardès Rachou 20ème anniversaire Mouscardès Mouscardès Catégories d’évènement: Landes

Mouscardès

Rachou 20ème anniversaire Mouscardès, 25 septembre 2021, Mouscardès. Rachou 20ème anniversaire 2021-09-25 16:30:00 – 2021-09-25

Mouscardès Landes Mouscardès 5 10 EUR La ganadéria Noguès et les amis des Arrigans, entourés par la famille Guillé vous invitent à honorer la mémoire d’une légende de la course landaise : Jean-Pierre Rachou. Vingt ans après sa disparition, rendez-vous à partir de 16h30 dans les arènes de Mouscardès, lieu qu’il lui était si cher ! Venez vivre ce moment exceptionnel en l’honneur d’un grand monsieur ! Programme de l’après-midi (pass sanitaire demandé) :

– 16h30 : Course Landaise avec les amis des Arrigans et la Ganaderia Noguès (10€, Ajc 5€)

-20h : Repas (15€ ) Réservation à faire avant le 21/09 au 06.78.80.49.45 ou au 06.77.01.47.77 La ganadéria Noguès et les amis des Arrigans, entourés par la famille Guillé vous invitent à honorer la mémoire d’une légende de la course landaise : Jean-Pierre Rachou. Vingt ans après sa disparition, rendez-vous à partir de 16h30 dans les arènes de Mouscardès, lieu qu’il lui était si cher ! La ganadéria Noguès et les amis des Arrigans, entourés par la famille Guillé vous invitent à honorer la mémoire d’une légende de la course landaise : Jean-Pierre Rachou. Vingt ans après sa disparition, rendez-vous à partir de 16h30 dans les arènes de Mouscardès, lieu qu’il lui était si cher ! Venez vivre ce moment exceptionnel en l’honneur d’un grand monsieur ! Programme de l’après-midi (pass sanitaire demandé) :

– 16h30 : Course Landaise avec les amis des Arrigans et la Ganaderia Noguès (10€, Ajc 5€)

-20h : Repas (15€ ) Réservation à faire avant le 21/09 au 06.78.80.49.45 ou au 06.77.01.47.77 © Nicolas Lamaignère dernière mise à jour : 2021-09-14 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Mouscardès Autres Lieu Mouscardès Adresse Ville Mouscardès lieuville 43.58309#-0.88088