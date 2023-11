Rachid Koraïchi présente son « Jardin d’Afrique » Notre Dame d’Espérance Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Rachid Koraïchi présente son « Jardin d’Afrique » Notre Dame d’Espérance Paris, 17 novembre 2023, Paris. Le dimanche 19 novembre 2023

de 17h00 à 19h00

Du vendredi 17 novembre 2023 au dimanche 26 novembre 2023 :

.Tout public. gratuit

Jardin d’Afrique Jardin des Paradis

Sépulture pour le corps des migrants africains (Tunisie)Rachid Koraïchi. Exposition de photographies de Rachid Koraïchi de ce cimetière-jardin de Tunisie, destiné à recueillir les corps des migrants morts en mer entre la Tunisie et l’Europe. Le film de Laurent Boullard et la conférence de Rachid Koraïchi, dimanche 19 novembre à 17h, permettent de connaitre cette réalisation exceptionnelle. Notre Dame d’Espérance 47 rue de la Roquette 75011 Paris Contact : paul-louis.rinuy@wanadoo.fr

