Concert à 20h30
Apéro d'ouverture de la saison dès 19h

Horaire : 20:30

4 € à 17 € / Gratuit pour les moins de 10 ans

Concert à 20h30
Apéro d'ouverture de la saison dès 19h

Musique du sud de l'Italie
Rachele Andrioli et Rocco Nigro tissent leur dialogue à partir de sonorités épurées, la voix profonde habitée de la première se mêlant à l'accordéon du second, parfois avec le soutien d'un tambourin. Entre eux, l'émotion est reine, impérieuse. Elle trouve sa source dans les tarentelles des Pouilles, les chagrins du fado ou les plaintes d'Europe de l'Est. Accueilli en 2017 lors du festival Eurofonik, le duo avait marqué les esprits par sa capacité à brasser une palette d'émotions multiples, ainsi qu'une musicalité impressionnante.

Rachele Andrioli : chant, tambourins / Rocco Nigro : accordéon

Centre Marcet / Nouveau Pavillon Bouguenais

