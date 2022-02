Rachel Harnisch & Marina Viotti – Brahms Aix-en-Provence, 22 avril 2022, Aix-en-Provence.

Rachel Harnisch & Marina Viotti – Brahms Théâtre du Jeu de Paume 17-21 Rue De l’Opéra Aix-en-Provence

2022-04-22 18:00:00

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

11 36 Soprano née en Suisse, la première s’illustre depuis deux décennies dans les oratorios, messes et symphonies avec voix sous la direction des meilleurs chefs d’orchestre (Nagano, Herreweghe, Harnoncourt, Abbado).

Sa partenaire du soir, Marina Viotti, est une jeune mezzo couronnée d’un prestigieux prix aux International Opera Awards en 2019. L’élégance de son timbre et son étincelant charisme la conduisent depuis quelques années sur les plus belles scènes d’opéra.

Avec le pianiste Jan Schultsz, elles forment un trio à découvrir dans ces lieder qui célèbrent tout en poésie l’amour, la nature, la nuit et la mélancolie.

Le duo Rachel Harnisch et Marina Viotti vous convie à un programme 100 % Brahms.

