Rachel, danser avec nos morts Tarbes, 10 juin 2021-10 juin 2021, Tarbes.

Rachel, danser avec nos morts 2021-06-10 – 2021-06-13 TARBES 21 rue Georges Clémenceau

Tarbes Hautes-Pyrénées

EUR 8 12

THÉÂTRE par la Compagnie By Collectif (31)

Co-produit par FAB (Fabriqué à Belleville)

D’après « Rachel getting married » de Jonathan Demme / Mise en scène de Delphine Bentolila

Avec : Lucile Barbier, Delphine Bentolila, Stéphane Brel, Nicolas Dandine, Magaly Godenaire, Amandine du Rivau, Laurence Roy et Julien Sabatié-Ancora

Rachel se marie. C’est la preuve que tout va bien. Mais est-ce vraiment la journée pour tout se dire ?

On triche tous parce que ça nous arrange bien ! La famille est réunie pour les festivités… Sauf le frère défunt. Non-dits, culpabilités, injustices éclatent au grand jour. Hantée par le deuil, troublée par des apparitions et jouant avec les codes du réalisme magique, cette noce est aussi un retour vers la lumière.

Après « VANIA », adapté de Tchekhov, By Collectif poursuit son exploration des relations humaines dans un jeu plein de vitalité, où la distance avec le public se réduit jusqu’à s’effacer. Rachel est un conte, une danse, un rite jubilatoire, une résolution.

JOURS DES REPRÉSENTATIONS*

Jeudi 10 juin à 20h

Vendredi 11 juin à 20h

Samedi 12 juin à 20h

Dimanche 13 juin à 16h

* Dans le respect des mesures sanitaires – Réservation conseillée, jauge limitée

lepari@mairie-tarbes.fr +33 5 62 51 12 00 http://www.lepari-tarbes.fr/

