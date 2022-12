RACHEL : DANSER AVEC NOS MORTS Couffoulens Couffoulens A.D.T. de l'Aude / Grand Carcassonne Tourisme Couffoulens Catégories d’évènement: Aude

Aude Couffoulens 17 17 EUR Rachel Danser avec nos morts (théâtre) par la Cie By Collectif

Dès 15 ans , durée 1h30 La famille est réunie, même Hannah, la sœur coupable du désastre passé.

Non-dits, culpabilités éclatent au jour. Hanté par le deuil, troublé par des apparitions,

le conte de cette noce, écho minuscule de cet univers en devenir, deviendra pourtant une danse jubilatoire. Création et écriture collective: Delphine Bentolila theatredanslesvignes@orange.fr +33 4 68 72 30 55 Couffoulens

