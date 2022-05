Rachamarkt – Foire aux râteaux Burnhaupt-le-Bas Burnhaupt-le-Bas Catégories d’évènement: Burnhaupt-le-Bas

Haut-Rhin

Rachamarkt – Foire aux râteaux Burnhaupt-le-Bas, 5 juin 2022, Burnhaupt-le-Bas. Rachamarkt – Foire aux râteaux Burnhaupt-le-Bas

2022-06-05 – 2022-06-06

Burnhaupt-le-Bas Haut-Rhin Pendant trois jours, les animations s’enchaînent avec des bals et le traditionnel grand marché de Pentecôte. Les visiteurs pourront flâner dans les rues de Burnhaupt-le-Bas, élire la Miss Rachamarkt ou encore danser toute la nuit de samedi et de dimanche. Le programme de la Foire aux râteaux : Kilbe et fête foraine

Bal et élection de la Miss Rachamarkt

