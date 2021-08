GUYANCOURT Ferme de Bel Ebat Guyancourt RACHA ARODAKY Ferme de Bel Ebat GUYANCOURT Catégorie d’évènement: Guyancourt

Elle s’empare ici du répertoire français, dont elle nous transmet les caractéristiques emblématiques à l’appui des compositions de Jean-Philippe Rameau et de Jacques Duphly. L’œuvre de ce dernier, connu pour ses partitions pour clavecin, est mise en lumière de façon inédite par la soliste qui en livre une interprétation audacieuse au piano. Des pièces transfigurées à (re)découvrir qui frappent par leur délicatesse, leurs couleurs et leur invention mélodique dans un récital intime. Arodaky a le don essentiel de savoir capter l’auditeur – Le Monde En partenariat avec le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale Spectacle à l’Auditorium de La Batterie. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur. RACHA ARODAKY La pianiste virtuose de renommée internationale poursuit son exploration du répertoire baroque. Ferme de Bel Ebat 1 place de Bel-Ébat GUYANCOURT

