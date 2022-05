Race for Gift : Solidarité vers l’insertion Quai du Mont-Blanc et Quai Wilson Genève Catégorie d’évènement: Genève

Quai du Mont-Blanc et Quai Wilson, le dimanche 22 mai à 08:30

Ce soutien nous permettra de **financer un programme d’insertion** comprenant du coaching personnalisé et le placement en stage professionnel de plusieurs candidats. Comme une porte ouverte, ces stages aident nos candidats à traverser la ligne de l’isolement sociale vers une intégration professionnelle durable. **REJOIGNEZ THRIVE A RACE FOR GIFT 2022 !** DIMANCHE 22 MAI DE 08:30 À 12:00 Cette année, l’Association THRIVE participe à Race for Gift, une course solidaire et sportive dont l’objectif est le soutien de notre association par le biais du sport. Quai du Mont-Blanc et Quai Wilson Quai du Mont-Blanc, Genève

