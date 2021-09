Lille Sciences Po Lille Lille, Nord “Race et sciences sociales. Essai sur les usages publics d’une catégorie” (Agone) par Stéphane Beaud Sciences Po Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Depuis une quinzaine d’années en France, la notion de “race” – entendue comme construction sociale et non comme concept biologique – est assez largement utilisée dans les sciences sociales. Quels sont les effets non pas de cette notion, mais des usages qui en ont effectivement été faits dans les sciences sociales ? Dans un livre dont la réception a été houleuse, le sociologue Stéphane Beaud et l’historien Gérard Noiriel pointent, à côté des effets positifs, deux tendances : minorer les causalités socio-économiques et assigner des identités (de “race” ou autres) de manière insuffisamment contrôlée. Retour sur un problème épistémologique qui a aussi des conséquences politiques.

Gratuit. Entrée libre sans réservation

