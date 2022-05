Race Electric Trial International

Race Electric Trial International, 14 mai 2022, . Race Electric Trial International

2022-05-14 – 2022-05-14 EUR 0 1er Coupe International E-Trial Urbain

Au programme

Vendredi 13 mai : show nocturne avec Urban Trial Show – Julien Perret et présentation des pilotes (gratuit)

Samedi 14 mai : Compétition E-Trial urbain en ville avec une super finale pour les 3 meilleurs

Cette compétition réunira des pilotes du Top 10 mondial comme Steve Colley, Andrea Riva, Jerome Delair, Enzo Rossy ou encore Marek Wünsch 1er Coupe International E-Trial Urbain

