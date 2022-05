Race Across France Megève Megève Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Megève

Race Across France Megève, 20 juin 2022, Megève. Race Across France Place du Village 1 place de l’Eglise Megève

2022-06-20 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-24 Place du Village 1 place de l’Eglise

Megève Haute-Savoie Megève LE challenge ultra-montagne qui propose une traversée complète des Alpes ! r nLes cyclistes inscrits sur le 1000km devront parcourir Megève- Mandelieu-la-Napoule en 5 jours maximum. r nLe ratio kilomètres/dénivelé est le plus important de toutes les épreuves. megeve@megeve.com +33 4 50 21 27 28 https://www.raceacrossfrance.cc/ Place du Village 1 place de l’Eglise Megève

dernière mise à jour : 2022-05-13 par Mairie de Megève

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Megève Autres Lieu Megève Adresse Place du Village 1 place de l'Eglise Ville Megève lieuville Place du Village 1 place de l'Eglise Megève Departement Haute-Savoie

Megève Megève Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/megeve/

Race Across France Megève 2022-06-20 was last modified: by Race Across France Megève Megève 20 juin 2022 Haute-Savoie Megève

Megève Haute-Savoie