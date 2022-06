Raccord(s) – Festival et Salon Maison de l’Architecture d’Ile de France Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Raccord(s) – Festival et Salon Maison de l’Architecture d’Ile de France, 1 juillet 2022, Paris. Du vendredi 01 juillet 2022 au dimanche 03 juillet 2022 :

. gratuit

Pour sa neuvième édition, RACCORD(S) prend une nouvelle dimension en s’installant au Couvent des Récollets, un lieu unique et vivant au cœur de Paris qui permettra d’accueillir sur trois jours : expositions, spectacles, lectures, concerts, projections, conférences et ateliers, mais aussi un salon pour découvrir les éditeurs invités et leurs catalogues (ainsi qu’un focus sur le thème transversal de l’évènement, lié à la ville et à l’urbanité). RACCORD(S) est organisé par les Éditeurs associés, pour cette édition sont invités les éditeurs suivants : Asphalte, du Chemin de fer, la Contre allée, Esperluète, Jasmin, l’Œil d’or, Papier machine, Solo ma non troppo, les Venterniers, Zinc. RACCORD(S) met à l’honneur l’édition indépendante en tissant des liens entre la littérature et d’autres formes artistiques ou de savoirs. Et vous invite à découvrir le livre sous un angle singulier. Contact : contact@festival-raccords.com Consultez le programme sur www.lesediteursassocies.com Maison de l’Architecture d’Ile de France 148 rue du faubourg Saint-Martin 75010 Paris Contact : https://www.facebook.com/festivalraccords https://www.facebook.com/festivalraccords

Maison de l'Architecture d'Ile de France
148 rue du faubourg Saint-Martin
75010 Paris

