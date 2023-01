RABELAIS L’EXTRAORDINAIRE Maillezais Maillezais Catégories d’Évènement: Maillezais

Vendée Rabelais l’extraordinaire, visites théâtralisées à l’Abbaye de Maillezais. Ami de l’évêque Geoffroy d’Estissac, François Rabelais, moine effronté et brillant se passionne pour la Réforme. Confronté aux choix entre son état et la vie laïque, il entend bâtir une œuvre idéale.

Ce spectacle original évoque les multiples facettes de ce personnage à l’époque de la Renaissance à l’abbaye de Maillezais. Du dimanche au jeudi : 11h45, 16h15 Tarifs : Inclus dans le prix d’entrée au site Des spectacles qui vous feront remonter le temps… à l’abbaye de Maillezais Maillezais

