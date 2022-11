Rabelais dans tous ses états Maison de la Vie Associative et Citoyenne de Paris 13 Paris Catégories d’évènement: île de France

Rabelais dans tous ses états Maison de la Vie Associative et Citoyenne de Paris 13, 9 décembre 2022, Paris. Le vendredi 09 décembre 2022

de 18h30 à 21h30

. gratuit Inscription au plus tard le 6 décembre à : Cercle Rabelaisien de Paris 11 Rue Caillaux BAL 56 75013 PARIS ou cerclerabelaisien@gmail.com Le Cercle Rabelaisien de Paris vous invite à sa première conférence qui vous présentera François Rabelais sous ses multiples facettes, dans tous ses états. Rabelais dans tous ses états Par Joël PONTET Historien et Musicologue, ancien élève de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes La pensée de Rabelais est tout à la fois libre, humaniste et spirituelle. Elle peut nous éclairer aujourd’hui, dans un monde incertain et inquiet, qui aspire à une véritable renaissance Maison de la Vie Associative et Citoyenne de Paris 13 11 Rue Caillaux 75013 Paris Contact : +33631485260 cerclerabelaisien@gmail.com

Tristes s’abstenir ! Le Cercle Rabelaisien de Paris est une jeune association d’études et de recherches dans les domaines de la culture, de l’histoire, des sciences et des arts du monde européen. Il s’inscrit dans le droit fil de la pensée rabelaisienne, libre, humaniste et spirituelle. Il nous invite, vendredi 9 décembre à 19 heures à sa première conférence à la Maison de la Vie Associative et Citoyenne de Paris 13 où Joël Pontet nous présentera François Rabelais sous ses multiples facettes, dans tous ses états. La conférence sera suivie d’échanges libres et d’un buffet rabelaisien. Amateurs de rabelaisiennes saveurs, soyez les bienvenus

