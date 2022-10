Conférence « De la St jacques à la St Vincent » le 20 octobre, à 19h à la Mairie de Rabastens Mairie de Rabastens Rabastens Catégories d’évènement: Rabastens

Conférence « De la St jacques à la St Vincent » le 20 octobre, à 19h à la Mairie de Rabastens

Gratuit, sur inscription : culture.mairie@rabastens.fr // 05 63 33 64 00

Conférence à deux voix sur les liens tissés entre les chemins de Compostelle et les Vignobles du Sud-Ouest Conférence à deux voix sur les liens tissés entre les chemins de Compostelle et les Vignobles du Sud-Ouest par Sébastien PENARI (Agence Française des Chemins de Compostelle) et France GERBAL-MEDALLE (Dr. en Géographie des vignobles) clôturée par une dégustation de vins du Sud-Ouest (vins du Domaine In Ventis) 20 octobre, 19h, Mairie de Rabastens

3 Quai des Escoussieres, 81800 Rabastens

Salle du Conseil Municipal. Evènement gratuit

Réservation obligatoire : culture.mairie@rabastens.fr // 05 63 33 64 00

