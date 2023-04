Vide Grenier Grande Halle, 23 avril 2023, Rabastens-de-Bigorre.

Accueil à partir de 6h

Fin de la journée à 17h

3€ le mètre linéaire, 2€/m à partir de 10m.

Réservation par téléphone, règlement sur place.

Grande Halle RABASTENS-DE-BIGORRE

Rabastens-de-Bigorre 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie



Reception from 6 am

End of the day at 5pm

3? per linear meter, 2?/m from 10m.

Reservation by phone, payment on site

Recepción a partir de las 6h

Fin de la jornada a las 17.00 horas

3?/m por metro lineal, 2?/m a partir de 10m.

Reserva por teléfono, pago in situ

Empfang ab 6 Uhr

Ende des Tages um 17 Uhr

3? pro laufendem Meter, 2/m ab 10m.

Reservierung per Telefon, Bezahlung vor Ort

