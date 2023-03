RA.NA.PE.CO, marché aux plantes rares Plantarium Gaujacq Gaujacq Catégories d’Évènement: Gaujacq

Landes

RA.NA.PE.CO, marché aux plantes rares Plantarium, 13 mai 2023, Gaujacq Gaujacq. RA.NA.PE.CO, marché aux plantes rares 125 route de Bastennes Plantarium Gaujacq Landes Plantarium 125 route de Bastennes

2023-05-13 14:00:00 – 2023-05-14 18:00:00

Plantarium 125 route de Bastennes

Gaujacq

Landes Gaujacq EUR 12 Au programme des journées :

– 11h00 et 15h30 : Visite botanique sonore : départ à 11h00 et 15h30. En groupe, vous êtes emmenés dans des zones privilégiées du jardin pour écouter en direct les plantes sur le chemin…

– 9H30 : L’intelligence des plantes (durée 1h) : conférence par Jean Thoby, sur les résultats scientifiques récents expliquant une forme d’intelligence chez les plantes et les musiques qu’elles émettent dans la salle du Café Botanique.

– Visite libre du Plantarium : toute la journée, vous pourrez accéder librement au jardin botanique.

– ​13h00 Tombola : participez pour gagner : payant : ° lot : 1 lot de plantes prédéfinies valeur 150€. 2° lot : 4 disques de la musique des plantes, au choix. 3° lot : 1 livre « Le Chant secret des plantes » dédicacé. Tirages au sort avec votre numéro de réservation, le samedi et le dimanche à 13h. Visite botanique sonore , conférence L’intelligence des plantes, et Visite libre du Plantarium. Tombola. +33 6 73 67 23 00 PLANTARIUM Jean Thoby

Plantarium 125 route de Bastennes Gaujacq

dernière mise à jour : 2023-02-15 par

Détails Catégories d’Évènement: Gaujacq, Landes Autres Lieu Gaujacq Adresse Gaujacq Landes Plantarium 125 route de Bastennes Ville Gaujacq Gaujacq Departement Landes Lieu Ville Plantarium 125 route de Bastennes Gaujacq

Gaujacq Gaujacq Gaujacq Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gaujacq gaujacq/

RA.NA.PE.CO, marché aux plantes rares Plantarium 2023-05-13 was last modified: by RA.NA.PE.CO, marché aux plantes rares Plantarium Gaujacq 13 mai 2023 125 route de Bastennes Plantarium Gaujacq Landes Gaujacq Landes Plantarium Gaujacq

Gaujacq Gaujacq Landes