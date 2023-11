La Première Guerre mondiale R428+55 Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne Catégories d’Évènement: Aixe-sur-Vienne

Haute-Vienne La Première Guerre mondiale R428+55 Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne, 10 novembre 2023, Aixe-sur-Vienne. La Première Guerre mondiale 10 et 11 novembre R428+55 Aixe-sur-Vienne Entrée libre La Première Guerre mondiale « Le chemin des ancêtres » L’association « Le chemin des ancêtres » a le plaisir de présenter dans le magasin super U d’Aixe/Vienne, une exposition sur la Première Guerre mondiale. À cette occasion, de nombreux objets et tableaux seront présentés. R428+55 Aixe-sur-Vienne R428+55 Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T08:30:00+01:00 – 2023-11-10T17:30:00+01:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-11-10T08:30:00+01:00 – 2023-11-10T17:30:00+01:00
2023-11-11T09:00:00+01:00 – 2023-11-11T12:30:00+01:00
© association Le chemin des ancêtres
Détails
Catégories d'Évènement: Aixe-sur-Vienne, Haute-Vienne
Lieu R428+55 Aixe-sur-Vienne
Adresse R428+55 Aixe-sur-Vienne
Ville Aixe-sur-Vienne
Departement Haute-Vienne
Age min 10
Age max 99
latitude longitude 45.795979;1.133909

