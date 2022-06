R2 Rooftop x Tunnel Of Love : Cerrone

R2 Rooftop x Tunnel Of Love : Cerrone, 1 juillet 2022, . R2 Rooftop x Tunnel Of Love : Cerrone



2022-07-01 – 2022-07-01 10 30 Chaque vendredi, le club parisien Tunnel Of Love prend le large, quitte le pont Alexandre III pour tenir ses quartiers d’été sur le plus beau rooftop de la cité phocéenne.



Dans les années 1976–77 Marc Cerrone a été l’un des musiciens qui a posé les bases du disco « à l’européenne » : en s’inspirant des racines soul et funk des groupes américains (Earth, Wind & Fire, Kool & the Gang…) mais en intégrant les possibilités de boucles rythmiques qu’offraient les synthétiseurs qui venaient de sortir à l’époque. A l’instar de Giorgio Moroder il apparaît aujourd’hui comme un pionnier du disco. R2 I Le Rooftop & Tree of Life présentent Tunnel Of Love – Cerrone. Rendez-vous le 1er juillet. Chaque vendredi, le club parisien Tunnel Of Love prend le large, quitte le pont Alexandre III pour tenir ses quartiers d’été sur le plus beau rooftop de la cité phocéenne.



dernière mise à jour : 2022-06-15

