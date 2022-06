R2 Rooftop x Tunnel Of Love : Bob Sinclar Marseille 2e Arrondissement, 24 juin 2022, Marseille 2e Arrondissement.

R2 Rooftop x Tunnel Of Love : Bob Sinclar

2022-06-24 – 2022-06-24

10 30 Chaque vendredi, le club parisien Tunnel Of Love prend le large, quitte le pont Alexandre III pour tenir ses quartiers d’été sur le plus beau rooftop de la cité phocéenne.



Le R2 est heureux d’accueillir Bob Sinclar !

Inutile de vous présenter Bob, producteur de tubes et entertainer de génie, Bob Sinclar est le porte-drapeau de la French Touch dans les clubs du monde entier. Reconnu pour ses tubes « The Soundz of Freedom », « Lala Song » ou encore « World, Hold On », Bob Sinclar est l’artiste électro incontournable.

R2 I Le Rooftop & Tree of Life présentent Tunnel Of Love – Bob Sinclar. Rendez-vous le 24 juin.

