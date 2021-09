R2 ROOFTOP x MUSES x BENGOUS BIRTHDAY BASH R2 Rooftop, 23 septembre 2021, Marseille.

R2 ROOFTOP x MUSES x BENGOUS BIRTHDAY BASH

R2 Rooftop, le jeudi 23 septembre à 19:00

OUESKON VA KECEKON FAIT JEUDI PROCHAIN ?? Chemise ouverte chaîne en or qui brille ! Viens dansez le mia et réécouter les classiques qui fond danser marseille depuis des années. Figure emblématique de la citée phocéenne, BENGOUS vient faire trembler le Rooftop et surtout élire la miss Cagole 2021 !! Les cagoles nous on les aimes et on veut vous rendre hommage ! Léopard, créoles, bas résille !! Tout est permis !!! Et là viens pimpee etc Entrée gratuite et Open Bar de 19h00 à 20h30 seulement pour les meufs ! À CONSOMMER AVEC MODERATION Préventes >> [https://bit.ly/3EpHObv](https://bit.ly/3EpHObv) PASS SANITAIRE : Vous n’avez pas votre vaccin ou votre test ? Vous pourrez faire votre test antigénique sur place. De 18h30 à 00H30 devant la Pharmacie des Terrasses du Port. N’oubliez pas votre carte vitale ! Le temps de grimper nous rejoindre vous recevrez votre QR code par sms. L’utilisation de l’application STOPCOVID est fortement préconisée. Respect des règles sanitaires et de sécurité imposées et affichées sur place. Tenue correcte exigée, la direction se réserve le droit d’entrée même avec une prévente. L’établissement est interdit aux mineurs. Un contrôle d’identité avec pièces d’identités valides (carte d’identité, passeport, permis de conduire, carte vitale) et non présentées sur téléphone est effectué tous les soirs. Infos Pratiques : airdemarseille.com Système de CASHLESS sur place. PARTENAIRES : Gaston & Gertrude Non Peski Chouchou Le Bar à Paillettes Radio Maritima RESERVATIONS ◌ Tel : 06 70 36 78 35 / 04 91 91 79 39 ◌ Mail : [reservations@airdemarseille.com](mailto:reservations@airdemarseille.com) ◌ Restauration sur place dans nos foodtrucks !

A partir de 10€ en pré-vente

R2 Rooftop Les Terrasses Du Port 9, Quai du Lazaret, 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône



