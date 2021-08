R2 ROOFTOP X MUSES – BOBZILLA – HARRY COVER – VENGA R2 Rooftop, 12 août 2021, Marseille.

R2 ROOFTOP X MUSES – BOBZILLA – HARRY COVER – VENGA

R2 Rooftop, le jeudi 12 août à 19:00

MUSES – Women do it better ! À Marseille, le week-end commence JEUDI ! Une bonne playlist de Bad girls pour guincher jusqu’au bout de la nuit. Dans une ambiance Coachella, toutes les femmes seront mises sur un piédestal ! Des bars à beauté seront à votre disposition pour réveiller la Queen qui est en vous. Entrée et cocktails gratuits de 19h00 à 20h30 seulement pour les meufs ! Promis on passe du JUL Line-up de caractère BOBZILLA HARRY COVER VENGA Choppez vos préventes –> [https://urlz.fr/ggtG](https://urlz.fr/ggtG) Vous n’avez pas votre vaccin ou votre PCR ? Vous pourrez faire votre test antigénique sur place. De 18h30 à 00H30 devant la Pharmacie des Terrasses du Port. N’oubliez pas votre carte vitale ! Le temps de grimper nous rejoindre vous recevrez votre QR code par sms. Welcome ⚠ Tenue correcte exigée, la direction se réserve le droit d’entrée même avec une prévente. L’établissement est interdit aux mineurs. Un contrôle d’identité avec pièces d’identités valides ( carte d’identité, passeport, permis de conduire) et non présentées sur téléphone est effectué tous les soirs. Infos Pratiques : airdemarseille.com Système de CASHLESS sur place. L’utilisation de l’application STOPCOVID est fortement préconisée. Respect des règles sanitaires et de sécurité imposées et affichées sur place. RESERVATIONS ◌ Tel : 06 70 36 78 35 / 04 91 91 79 39 ◌ Mail : [reservations@airdemarseille.com](mailto:reservations@airdemarseille.com) ◌ Restauration sur place dans nos foodtrucks !

A partir de 10€ en pré-vente

♫♫♫

R2 Rooftop Les Terrasses Du Port 9, Quai du Lazaret, 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-12T19:00:00 2021-08-12T02:00:00