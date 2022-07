R2 Rooftop x Air Club : Hugel, 13 juillet 2022, .

R2 Rooftop x Air Club : Hugel



2022-07-13 19:00:00 – 2022-07-13

10 19 R2 I Le Rooftop & Tree of Life présentent Air Club – Hugel.



Chaque mercredi, les meilleurs DJ du monde atterrissent sur le tarmac du R2 | Rooftop !



Attention ! Merci de bien vouloir vous enregistrer pour l’embarquement à 19h et de vous préparer aux turbulences.



Mercredi 13 juillet, Air Club accueillera le Marseillais Hugel à bord de la cabine du Rooftop !



Fort d’une foule de remix pour Drake, Robin Schulz, Kanye West ou encore Feder, sans oublier le récent et entrainant « Fever », Hugel s’active d’un genre à un autre, de collaboration en collaboration, pour offrir une synergie parfaite entre les beats house chargés de basses et les hits de club commerciaux.

