ROOFTOP x SUNBLOCK R2 Rooftop Marseille, 16 juillet 2023, Marseille.

On se met à l’heure américaine et on chill aux rythmes des meilleurs classiques urbains.

On s’offre un throwback Hip Hop depuis les 90’s et jusqu’à aujourd’hui… Pharrell, Snoop Dog, Kanye West, Jay-Z ou Drake en passant par les classiques d’Aaliyah, Lauryn Hill, The King of Pop, ou les frenchy d’IAM… Une playlist savamment pensée pour chiller avec sa clique et recharger les batteries pour la semaine ! #rooftopgang

Un conseil : reposez-vous #ROOFTOPGANG

SUNSET AFTERWORK

Dès 19h, on vous propose de belles ardoises à partager garnies de pièces gourmandes, de quoi se rassasier tout au long de l’été ! Après une longue journée de travail, venez déguster notre carte face à un coucher de soleil exceptionnel.

Rejoignez nous sur notre page Instagram pour ne rien manquer de nos soirées ! @

PREVENTION GHB

Le Rooftop met à disposition gratuitement des capuchons anti-intrusion. A demander au serveur ou au barman.

IMPORTANT

– Surveiller la préparation de son verre

– Ne pas consommer de boisson dont on ignore la provenance

– Ne pas consommer la boisson d’une autre personne

– Ne pas laisser son verre sans surveillance et/ou utiliser un cache de protection

En cas de doute sur un comportement, alertez le personnel de l’établissement, ou rapprochez-vous de notre sécurité. En cas d’urgence faire le 112 ou le 15.

Une fouille au corps à l’entrée de l’établissement sera renforcée.

RESERVATIONS

◌ https://urlz.fr/inYw

◌ Tel : 04 91 91 79 39

◌ Restauration sur place

Tenue correcte exigée, la Direction se réserve le droit d’entrée. L’établissement est interdit aux mineurs.

Un contrôle d’identité avec pièces d’identités valides et non présentées sur téléphone est effectué tous les soirs.

_____________________________________________________________

R2 Rooftop Les Terrasses Du Port 9, Quai du Lazaret, 13002 Marseille Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-16T19:00:00+02:00 – 2023-07-17T02:00:00+02:00

