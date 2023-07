LE ROOFTOP x « C’ÉTAIT MIEUX AVANT! » R2 Rooftop Marseille, 6 juillet 2023, Marseille.

LE ROOFTOP x « C’ÉTAIT MIEUX AVANT! » Jeudi 6 juillet, 19h00 R2 Rooftop A partir de 5€

On remet le couvert avec une nouvelle soirée ! Vous êtes toujours aussi nostalgique des années 2000 et de la musique qui a bercé cette époque ? Ne cherchez plus, le R2 a la soirée qu’il vous faut !

Alors venez revivre les plus grands hits de ces années! Notre programme musical soigneusement sélectionné vous fera danser sur les titres emblématiques de cette décennie, de Britney Spears à Eminem en passant par les Black Eyed Peas et bien d’autres encore.

Donne-moi ton coeur baby, ton corps baby…

SUNSET AFTERWORK

Dès 19h, on vous propose de belles ardoises à partager garnies de pièces gourmandes, de quoi se rassasier tout au long de l’été ! Après une longue journée de travail, venez déguster notre carte face à un coucher de soleil exceptionnel.

Rejoignez nous sur notre page Instagram pour ne rien manquer de nos soirées ! @

PREVENTION GHB

Le Rooftop met à disposition gratuitement des capuchons anti-intrusion. A demander au serveur ou au barman.

IMPORTANT

– Surveiller la préparation de son verre

– Ne pas consommer de boisson dont on ignore la provenance

– Ne pas consommer la boisson d’une autre personne

– Ne pas laisser son verre sans surveillance et/ou utiliser un cache de protection

En cas de doute sur un comportement, alertez le personnel de l’établissement, ou rapprochez-vous de notre sécurité. En cas d’urgence faire le 112 ou le 15.

Une fouille au corps à l’entrée de l’établissement sera renforcée.

RESERVATIONS TABLES

◌ https://urlz.fr/inYw

◌ Tel : 04 91 91 79 39

◌ Restauration sur place

Tenue correcte exigée, la Direction se réserve le droit d’entrée. L’établissement est interdit aux mineurs.

Un contrôle d’identité avec pièces d’identités valides et non présentées sur téléphone est effectué tous les soirs.

