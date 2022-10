DISCO MUERTE I HALLOWEEN CLOSING PARTY 2022 R2 Rooftop, 31 octobre 2022, Marseille.

DISCO MUERTE I HALLOWEEN CLOSING PARTY 2022 Lundi 31 octobre, 18h00 R2 Rooftop

A partir de 15€ en pré-vente / 20€ sur place

♫CLUBBING♫

R2 Rooftop Les Terrasses Du Port 9, Quai du Lazaret, 13002 Marseille Marseille 2e Arrondissement Marseille 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://bit.ly/3SCnydn »}, {« link »: « https://urlz.fr/inYw »}, {« link »: « mailto:reservations@lerooftopdesterrasses.com »}]

Sortez la tequila et les sombreros pour vivre la soirée la plus déjantée de l’année !

Pour cette dernière de la saison, Le Rooftop des Terrasses a décidé de laisser au placard sang et horreur à l’occasion d’Halloween et vous embarque tout droit vers le Mexique afin de célébrer son emblématique Fête des Morts.

DISCO MUERTE sera le maître mot de cette soirée. Une parfaite alchimie entre couleurs vives, fleurs et saveurs mexicaines, le tout dans une ambiance rythmée par les meilleurs tubes disco et actuels.

LINE-UP

Gordon Zola, Carsen & Amevicious

Prévente : https://bit.ly/3SCnydn

Prix sur place : 20 €

❗️Entrée gratuite si tu viens déguisé ( mais bien dans le thème )❗️

AU PROGRAMME

→ Une scénographie florale à couper le souffle.

→ Un spectacle plus que caliente, des danseuses et des cracheurs de feu feront monter la température du R2 !

→ De nouveaux cocktails spécialement élaborés pour réveiller les morts.

→Un vidéo booth pour que cette soirée soit mémorable !

→ Un corner maquillage pour les plus audacieux.

→ Un espace FoodTruck avec une nouvelle carte. Retrouvez toutes les saveurs mexicaines, de quoi faire vibrer les papilles de tous les adeptes de plats épicés !

→ Notre carré à champagne devient un carré à Tequila.

COVID 19

Cette saison on tombe les masques ! Plus besoins de pass, ni de tests. Néanmoins merci de respecter les règles sanitaires : se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique.

PREVENTION GHB

Le Rooftop met à disposition gratuitement des capuchons anti-intrusion. A demander au serveur ou au barman.

❗IMPORTANT❗

– Surveiller la préparation de son verre

– Ne pas consommer de boisson dont on ignore la provenance

– Ne pas consommer la boisson d’une autre personne

– Ne pas laisser son verre sans surveillance et/ou utiliser un cache de protection

En cas de doute sur un comportement, alertez le personnel de l’établissement, ou rapprochez-vous de notre sécurité. En cas d’urgence faire le 112 ou le 15.

Une fouille au corps à l’entrée de l’établissement sera renforcée.

RESERVATIONS

◌ Tel : 06 70 36 78 35

◌ https://urlz.fr/inYw

◌ Mail : reservations@lerooftopdesterrasses.com



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-31T18:00:00+01:00

2022-11-01T03:00:00+01:00