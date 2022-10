LE ROOFTOP x XSCANDALE 15.10 R2 Rooftop Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

LE ROOFTOP x XSCANDALE 15.10 R2 Rooftop, 15 octobre 2022, Marseille. LE ROOFTOP x XSCANDALE 15.10 Samedi 15 octobre, 19h00 R2 Rooftop ♫CLUBBING♫ R2 Rooftop Les Terrasses Du Port 9, Quai du Lazaret, 13002 Marseille Marseille 2e Arrondissement Marseille 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://bit.ly/3M1GMoB »}, {« link »: « mailto:reservations@lerooftopdesterrasses.com »}] On se retrouve SAMEDI 15 OCTOBRE pour la soirée tant attendue de la semaine !

Dès 19h, du sunset au club, ne loupez pas le début du spectacle. Le Rooftop des Terrasses fait son show!

Toujours sur fond de sonorités incontournables, tendances et intemporelles, la soirée XSCANDALE propose pour cette nouvelle saison de festivité, un show insolite. DJ SET

ALEX LUCIANO

CARSEN FOODTRUCK

Tous les soirs, on vous propose une offre food. Venez déguster notre carte entre amis !

️ Au menu ️

– De belles ardoises à partager ; charcuterie, fromages & légumes crudités

– De bons bagels au saumon & au poulet

– Du chaud avec des hot-dog & panini re-visités

– Des plateaux de fruits frais & petites mignardises Rejoignez nous sur notre page Instagram @lerooftopmarseille pour ne rien manquer de nos soirées ! COVID 19

Cette saison on tombe les masques ! Plus besoins de pass, ni de tests. Néanmoins merci de respecter les règles sanitaires : se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique. PREVENTION GHB

Le Rooftop met à disposition gratuitement des capuchons anti-intrusion. A demander au serveur ou au barman.

⚠️ IMPORTANT⚠️

– Surveiller la préparation de son verre

– Ne pas consommer de boisson dont on ignore la provenance

– Ne pas consommer la boisson d’une autre personne

– Ne pas laisser son verre sans surveillance et/ou utiliser un cache de protection

En cas de doute sur un comportement, alertez le personnel de l’établissement, ou rapprochez-vous de notre sécurité. En cas d’urgence faire le 112 ou le 15.

Une fouille au corps à l’entrée de l’établissement sera renforcée. RESERVATIONS

◌ https://bit.ly/3M1GMoB

◌reservations@lerooftopdesterrasses.com

◌ Restauration sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T19:00:00+02:00

2022-10-16T01:00:00+02:00

