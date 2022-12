R2 – New Year’s Eve Party Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

R2 – New Year's Eve Party Marseille 2e Arrondissement, 31 décembre 2022, Marseille 2e Arrondissement . R2 – New Year's Eve Party 9 Quai Du Lazaret Les Terrasses du Port R2 Le Rooftop des Terrasses

2022-12-31 21:00:00 21:00:00 – 2022-12-31 04:00:00 04:00:00

Bouches-du-Rhône EUR 30 30 The Great New Year’s Eve

Meet me at midnight



Sorrentino, Mapso & Alex Luciano



Pour sa dernière soirée de l’année, Le Rooftop des Terrasses vous entraine dans un tourbillon féerique et ultra festif.



Quoi de mieux pour finir l’année en beauté que l’ambiance chic à la Gatsby rythmée par les meilleurs tubes de l’année pour danser jusqu’au petit matin… Save the last date ! HOME Les Terrasses du Port 9 Quai Du Lazaret Marseille 2e Arrondissement

